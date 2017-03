Duket for oljeslag i Venstre 

Unge Venstre vil kjøre knallhardt på at mesteparten av oljen må bli liggende under bakken. Venstre må gå inn for å stanse utlysningen av flere letelisenser og ikke gjennomføre 24. konsesjonsrunde, krever Unge Venstre-leder Tord Hustveit.

– Den beslutningen som tas nå, vil få konsekvenser for et tiår framover. Det er vår generasjon som vil få dette i fanget, sier Hustveit til NTB.

I midten av mars lyste olje- og energiminister Terje Søviknes ut konsesjon på oljeleting i 102 blokker i Norskehavet og Barentshavet.

Delt

Lørdag skal Venstre stemme over hvor mye olje Norge skal kunne pumpe opp og samtidig nå ambisiøse klimamål. I utkastet til partiprogram åpner programkomiteen for å fortsette oljeutvinningen, men at nye letelisenser må "analyseres". Disse skal ikke tildeles dersom det ikke er klimamessig, miljømessig eller økonomisk bærekraftig innenfor rammene av Parisavtalen, heter det.

Det ønsker Hustveit å endre til å "stanse utlysningen av nye leteblokker og ikke gjennomføre den 24. konsesjonsrunden".

Hustveit tror det er gode sjanser for å vinne fram og viser til at forslaget ble avslått med bare én stemmes overvekt i landsstyret.

– Jeg vet at flere fylkeslag går inn for dette. Det er også en økonomisk risiko knyttet til dette, påpeker han.

Oppfordring fra MDG

Unge Venstre får full støtte fra Miljøpartiet De Grønne. La oljen ligge, oppfordrer MDG-talsmann Rasmus Hansson.

– Hva Venstre ender opp med å stemme i denne saken, blir en test på hvor dypt klimaengasjementet til partiet stikker, sier Hansson til NTB.

– Så langt har Venstre sagt nei til å avslutte norsk oljevirksomhet. Men å si nei til mer olje er det aller viktigste Venstre kan gjøre for klimaet, sier han.

