Brann i Kristiansand sentrum under kontroll

Brannvesenet opplyser på Twitter klokken 10.40 at de nå har kontroll over brannen, og at det ikke er fare for spredning. De foretar nå etterslukking.

Bygningen er såpass skadd at det kan være fare for at etasjeskiller og gulv raser sammen, skriver Fædrelandsvennen.

Samtidig har politiet kontrollert beboerlisten fra gårdeier mot folkeregisteret og kan bekrefte at ingen er savnet.

Åtte til sykehus

Operasjonsleder Martin Ugland i Agder politidistrikt sier til NTB at åtte personer er sendt til sykehus, men at det ikke skal dreie seg om alvorlige skader. Rundt 20 personer skal totalt være sjekket av helsepersonell.

– Det dreier seg mest om bruddskader og at folk har fått i seg røyk, sier han.

Det var en voldsom røykutvikling fra bygningen, som ligger i Posebyen ved Kvadraturen i sentrum av byen. Bygningen som brant er en murbygning som består av leiligheter og hybler, men på den andre siden av gaten er det tett trebebyggelse.

Evakuerte

Politiet sperret av et større område rundt bygningen, og nabohusene ble tidlig evakuert. Ifølge brannvesenet skal 15 personer ha vært reddet ut av bygningen i tillegg til de evakuerte fra nabobygningene.

En kvinne ble reddet ut via kranbil. Ifølge NRK ble to personer observert på taket da brannmannskapene ankom stedet. En person skal ha klatret ned via en gesims og en takrenne.

Brannen i Tollbodgata ble meldt ved 8.15-tiden torsdag morgen.

