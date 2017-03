Avtale om kommersiell allmennkringkasting lyses ut før sommeren

– Ja, vi tar sikte på å kunngjøre før sommeren, sier statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) i Kulturdepartementet til Kampanje.com.

Ifølge avisen skled stortingsmeldingen gjennom i kulturkomiteen på Stortinget uten vesentlige merknader tidligere denne uken. Neste uke skal den opp til behandling i Stortinget.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) la fram stortingsmeldingen i desember i fjor. Regjeringen foreslår en modell for fortsatt støtte til én kommersiell allmennkringkaster. Totalt tilbyr regjeringen opp mot 15 millioner euro i kompensasjon for merutgifter TV-kanalen påføres med kravene som stilles.

Helleland lyste ut en midlertidig avtale for kommersiell allmennkringkasting like før Nordiske Mediedager i mai i fjor. Dersom statsråden gjør det samme i mai i år, kan det ligge an til en tildeling allerede før høstens stortingsvalg, ifølge Kampanje.com.

Det er TV 2 som har lisensen i dag, men kanalen søkte ikke om ny lisens fordi det ikke fulgte med noen statsstøtte. Ordningen kan først begynne i 2018 og vil vare i fem år.

For å få støtten krever regjeringen at kanalen må ha hovedkontor og sentral nyhetsredaksjon utenfor Oslo, daglige nyhetssendinger, norskspråklige programmer for barn og unge, formidle norsk film- og tv-drama og bruke begge målformer. 50 prosent av innholdet skal være norsk.

I kulturkomiteen uttrykte Frp et ønske om at en kommersiell allmennkringkaster underlegges et offentlig oppnevnt organ, likt Kringkastingsrådet. Det er noe Kulturdepartementet nå vurderer.

(©NTB)