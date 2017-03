24-åring siktet for drap på sin far i 60-årene

Det opplyste politiet på en pressekonferanse på Steinkjer i Nord-Trøndelag torsdag kveld. 24-åringen framstilles for varetektsfengsling fredag i Inntrøndelag tingrett.

Torsdag kveld snakket siktede først med en psykiater, for så å bli avhørt av politiet.

Døde av skadene

Politiet i Trøndelag fikk torsdag klokka 14.14 melding om at en mann var alvorlig skadd etter en voldshendelse i et boligfelt i nærheten av Steinkjer sentrum. Haugdahl sa på pressekonferansen at politiet ankom stedet seks minutter senere.

Mannen i 60-årene fikk nødhjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde, og han døde av skadene han var påført. Haugdahl sier politiet har kontroll på det antatte drapsvåpenet.

Etter det Trønder-Avisa får opplyst, mener politiet at avdøde ble slått i hjel med en stump gjenstand.

Selve voldshandlingen skjedde ute på gata i et boligfelt sør for Steinkjer sentrum, og 24-åringen ble pågrepet på stedet. Pårørende er varslet, og kommunens kriseteam er iverksatt.

– Dette er en familietragedie som har rammet mange, sa Haugdahl.

Vitner

Politiadvokat Kåre Svepstad opplyste på pressekonferansen at en første rundspørring i området er gjennomført.

– Selve handlingen skjedde ute i gata i et boligfelt, så det er naturlig at det er en del vitner som har både sett og hørt det som har skjedd, sa Svepstad. Han opplyser at avdøde skal obduseres torsdag.

Hendelsen etterforskes både taktisk og teknisk. Verken avdøde eller siktede har tidligere historikk med politiet.

Den siktede har fått oppnevnt Rolf Christensen som forsvarer. Han sier til VG torsdag kveld at han ennå ikke har snakket med sin klient og derfor ikke kan uttale seg om saken.

(©NTB)