Åtte lettere skadd i dramatisk brann i Kristiansand

Bygget ligger i Posebyen i Kvadraturen i et område med sårbar trehusbebyggelse. Brannen i Tollbodgata ble meldt i 8.15-tiden torsdag morgen. Bygningen som brant, er oppført i mur og består av leiligheter og hybler, men på den andre siden av gaten er det tett trebebyggelse.

Det var en voldsom røykutvikling fra bygningen. I tillegg til de skadde, måtte 20 mennesker sjekkes av helsepersonell.

Åtte til sykehus

De åtte som ble sendt til sykehus har bruddskader og hadde fått i seg røyk. Flere måtte hoppe ut fra andre og tredje etasje for å komme seg unna flammene, og pådro seg bruddskader i fallet.

Politiet sperret av et større område rundt bygget, og nabohusene ble evakuert. 15 personer ble reddet ut i tillegg til de evakuerte fra nabohusene.

En kvinne ble reddet ut med en kranbil. Ifølge NRK ble to personer observert på taket da brannmannskapene ankom brannstedet, mens en person klatret ned via en gesims og en takrenne.

Totalskadd

Klokka 10.40 opplyste brannvesenet at de hadde kontroll over ilden, og at det ikke var fare for spredning. De startet samtidig etterslokking.

Bygningen i Tollbugata 56 er totalskadd, og det er fare for at etasjeskiller og gulv raser sammen, skriver Fædrelandsvennen.

– Noen brannfolk har fått etasjeskillere over seg, men ble ikke skadd, opplyste brannmester Hans Arne Madsen til avisen.

Politiet har kontrollert beboerlisten fra gårdeier mot folkeregisteret og bekrefter at ingen er savnet.

