Våpenutvalg savner synlig politi på Gardermoen

– Det er jo nesten ikke politifolk å se på landets hovedflyplass, sier utvalgsleder Anne Kari Lande Hasle.

I rapporten som ble avgitt onsdag, sier flertallet nei til generell bevæpning av politiet. I stedet anbefales en prøveordning med elektrosjokkvåpen samt økt grunnbemanning for å sikre mer synlig politi.

Konkret tar utvalget til orde for at det som hovedregel skal være patruljerende politi på Gardermoen. Det vises til at de ansatte i sikkerhetskontrollen er viktige varslere, men at de mangler evne til å svare på skarpe situasjoner.

Våpen

Avinor og Luftfartstilsynet ønsker generell bevæpning av politiet ved Gardermoen og andre flyplasser. Det sier flertallet i utvalget nei til.

– Hovedproblemet er mangelen på synlig, patruljerende politi. Utvalget er sterkt bekymret hvis det blir sånn at vi må ta i bruk våpen for å kompensere for manglende kapasitet, sier Lande Hasle.

Ifølge utvalget fulgte ikke Politidirektoratet opp tilbakemeldinger fra flere distrikter om at økt bemanning ville redusere behovet for bevæpning, da den midlertidige våpentillatelsen ble forlenget i alt åtte ganger fra november 2014.

"Det tolkes dit hen at bevæpning på et vis kompenserte for manglende ressurser, noe utvalget finner betenkelig", heter det i rapporten.

Kostbart

Utvalget slår fast at den sterke økningen i antallet ansatte i politiet de siste årene kun har resultert i en "beskjeden økning" i antallet personer i operativ tjeneste. Et av problemene er at det kreves 18 årsverk for å holde én enkelt politipatrulje (to tjenestefolk) gående i døgnkontinuerlige skift.

Derfor foreslår utvalget å innføre minst 1 ny døgnkontinuerlig patrulje per politidistrikt, noe som anslås å koste rundt 220 millioner kroner i året.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) er tilhenger av generell bevæpning av politiet, noe partiet hans er alene om på Stortinget. Statsråden mener det blir feil å koble behovet for våpen med manglende bemanning og hevder regjeringen har "slått alle rekorder" i å ansette nye politifolk.

– Siden vi overtok og ut dette året, vil antallet årsverk ha økt med nærmere 2.000. Politiet har vært budsjettvinner hvert eneste år under denne regjeringen.

Lover mer

På spørsmål om hvorfor det ikke er mer synlig politi på Gardermoen, viser Amundsen til at Øst politidistrikt vil bli tilført rundt 100 nye stillinger i løpet av året.

– Fram mot sommeren vil vi styrke politiets tilstedeværelse på Gardermoen, sier han.

Men det er i hovedsak ikke til patruljerende politi disse ressursene vil gå, ifølge visepolitimester Arne Jørgen Olafsen i Øst politidistrikt, som selv sitter i bevæpningsutvalget.

– Pass- og grensekontroll tar det aller meste av ressursene og det er først og fremst dette som vil bli prioritert, sier han til NTB.

Det er om lag 180 politistillinger på Gardermoen i dag, men pass- og grensekontroll, vakt, arrest og etterforskning tar det aller meste av ressursene.

– I avgangshallen, som er over 1 kilometer lang, er det normalt én patrulje til stede i flyplassens åpningstid. Det kan noen ganger være to, men av og til kan det også være at ingen er til stede der, sier Olafsen.