Utvalg foreslår utprøving av elektrosjokkvåpen for politiet

– Utvalgets flertall anbefaler videreføring av dagens ordning med et ordinært ubevæpnet politi som medbringer én- og tohåndsvåpen i kjøretøy, sa utvalgsleder Anne Kari Lande Hasle da hun la fram bevæpningsutvalgets rapport onsdag formiddag.

Utvalget har blant annet vurdert dagens bevæpningsordning og perioden med midlertidig bevæpning, og kommer med anbefalinger til fremtidig bevæpningsmodell for norsk politi.

Politiet har i dag en ordning med såkalt fremskutt lagring, der politiets skytevåpen ligger låst i en kasse i politibilen. Utvalget var bedt om å evaluere både denne ordningen, som har eksistert siden 2013, og den ekstraordinære perioden mellom 25. november 2014 til 3. februar 2016, da politiet var midlertidig bevæpnet på grunn av et skjerpet trusselbilde.

Elektrosjokkvåpen

Utvalget kommer med i alt elleve hovedanbefalinger, blant annet utprøving av elektrosjokkvåpen.

– Utvalget anbefaler at elektrosjokkvåpen utprøves slik at politiet i patruljerende tjeneste får et nytt taktisk våpen som er mindre dødelig enn skytevåpen, sa Hasle da hun la fram rapporten.

Investeringskostnadene for prøveordningen er anslått til 31,4 millioner kroner i 2018 og de årlige driftskostnadene til om lag 12,7 millioner i 2019 og 2020.

Stiller store krav

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) betegner rapporten som omfattende og grundig.

– Politiet har en utfordrende arbeidssituasjon som stiller store krav til sikkerhet både for befolkningen og den enkelte tjenestemann. Derfor er det viktig å få en bevæpningsmodell som er i stand til å møte dagens og morgendagens utfordringer, sa justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) da han mottok rapporten onsdag.

– Så får det så være at mitt utgangspunkt politisk sett er litt annerledes enn konklusjonene som utredningen peker i retning av, sa Amundsen.

På Stortinget er det i dag bare Frp som ønsker generell bevæpning av politiet. Arbeiderpartiet har tidligere uttalt at de vil vente på utvalgets anbefalinger før de konkluderer, mens de øvrige partiene er avvisende til bevæpning.

Også tunge politifaglige instanser som Politidirektoratet (POD), Politihøgskolen, Det kriminalitetsforebyggende råd og Norges politilederforbund, har også vendt tommelen ned for bevæpning, senest under en høringsrunde i 2014.

Kritisk

Lederen for Politiets Fellesforbund (PF), Sigve Bolstad, hadde håpet at utvalget ville komme fram til motsatt konklusjon.

– Hvis man kommer ut for en skarp hendelse og det står om sekunder, kan det å være bevæpnet eller ikke være utslagsgivende for liv eller død, sa Bolstad til NTB tirsdag.

Han mener fremskutt lagring ikke er en god nok ordning.

– Hvis en patrulje blir sendt til en bolig eller en boligblokk på grunn av husbråk, og så plutselig befinner seg midt i en skarp situasjon, da hjelper det lite at våpenet ditt ligger låst i bilen nede på gata, sier Bolstad.