Små utslag på positiv børs

Hovedgrunnen til at indeksen endte i pluss, synes å være at det største og onsdagens mest omsatte selskapet på Oslo Børs, Statoil, hadde en kursøkning på 1,33 prosent. Den detaljerte kurven over aksjens utvikling viste at den startet klatringen i tiden rundt nyheten om at selskapet nedbemanner tilsvarende rundt 500 årsverk – og ikke minst omtrent da de siste lagertallene fra USA ble publisert.

Veksten i de amerikanske lagertallene var svakere enn fryktet, noe som bidro til å trekke oljeprisene opp rundt dollaren. I 17-tiden onsdag ble et fat nordsjøolje omsatt for 52 dollar, mens amerikansk lettolje gikk for 49 dollar fatet.

DNB (0), Marine Harvest (-1,8), Norsk Hydro (+1,7) og Telenor (0) kompletterte omsetningstoppen på Oslo Børs.

Blant onsdagens tapere ligger John Fredriksens riggselskap, Seadrill, som falt 3 prosent. Aksjekursen til det kriserammede selskapet har den siste uka styrket seg 7 prosent, men er så langt i år ned hele 58 prosent.

Også ved de toneangivende børsene i Europa var utviklingen svakt positiv. DAX 30-indeksen i Frankfurt og CAC 40 i Paris var opp 0,4 prosent, mens FTSE 100 i London steg 0,3 prosent.

(©NTB)