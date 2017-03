Påstand om fem måneders fengsel i korrupsjonssak i Drammen

Mannen fra Drammen er tiltalt for grov korrupsjon etter at han skal ha betalt 65.000 kroner til en kvinnelig byggesaksbehandler i kommunen som tidligere arbeidet i samme avdeling i Frogn kommune.

Mannens forsvarer, advokat Svein Olav Duesund, hevdet på sin side at dokumentene han har fått ikke er i nærheten av å fylle beviskravene en straffesak krever, ifølge Drammens Tidende.

Advokaten mente at når hans klient blir frifunnet, så vil sakene mot de andre tiltakshaverne også falle, og da vil Drammen kommune få store erstatningskrav.

– For oss som har satt oss inn i denne saken, har vi sett at julen er en fin periode å saksbehandle på, for da er det få personer på byggesaksavdelingen, sa aktor, politiadvokat Hans Lyder Haare, ifølge avisa.

Han tok utgangspunkt i en telefonsamtale mellom saksbehandleren og tiltalte fra desember 2015 da politiet hadde kommunikasjonskontroll.

Han viste også til en epost i desember 2013 fra saksbehandleren til tiltalte som handler om to sett tegninger.

– Dette er et kraftig signal til tiltalte om at her er det noe som ikke stemmer, mente aktor.

Da saken startet tirsdag fikk den tiltalte mannen anledning til å forklare seg.

– Jeg er utenlandsk og frykter offentlig ansatte, sa han blant annet.

