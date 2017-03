Norge kjøper fem nye maritime patruljefly

Kostnadsrammen er på rundt ti milliarder kroner. Det første flyet lander på norsk jord i 2022 og alle flyene vil være på plass innen utgangen av det året.

– Ved siden av selve flyene, vil anskaffelsen også omfatte moderne sensorer, overvåkings- og støttesystemer og nye antiubåtvåpen. P-8A Poseidon kan dekke store havområder på kort tid og oppholde seg lenge i et operasjonsområde, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Flyene kan samle informasjon, oppdage, identifisere, følge og om nødvendig ramme mål under vann.

– P-8A Poseidon er en formidabel plattform for overvåking av våre havområder, og vil gi både norske og allierte sivile og militære myndigheter et godt grunnlag for beslutninger, sier Eriksen Søreide.

