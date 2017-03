Nittedal kommune med nye anmeldelser etter skolevold

Flere personer har blitt anmeldt etter hendelsen. Ifølge Dagbladet har kommunen også valgt å anmelde to tidligere forhold fra samme skole, fra oktober i fjor og for noen uker siden.

– Vi som kommune ønsker å være tydelige på at vi har nulltoleranse for vold og derfor har vi valgt å ta med disse to hendelsene. Det er en viktig del av det arbeidet vi gjør, når vi nå bistår politiet i etterforskningen, sier ordfører Hilde Nysten Thorkildsen (Ap) i Nittedal kommune. Politioverbetjent Geir Bakk Anthonsen i Nittedal lensmannskontor kan ikke si hvor stort problem det aktuelle ungdomsmiljøet er.

– Jeg kan bekrefte at vi tidligere har hatt bekymringssamtaler med noen av dem som nå ser ut til å være involvert.

Rektoren på den aktuelle skolen sier at mye av problemene stammer fra sosiale medier.

– Dette foregår i rom som verken lærer eller foreldre har tilgang til. Skolen må bruke tid for å ta tak i ting som skjer på skolen, og som tar utgangspunkt i ting som har skjedd på sosiale medier utenfor skoletid. Det er på skolen de møtes ansikt til ansikt og er uenige. Sosiale medier har helt klart gjort det mer uoversiktlig, og foreldrene må på banen.

(©NTB)