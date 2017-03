Hurtigruteskip krasjet i kaia i Risøyhamn

– Jeg kan bekrefte at MS Trollfjord har hatt et sammenstøt med kaia i Risøyhamn. Det er ingen skader på verken gjester eller mannskap, men skipet har fått noen skader over vannlinjen, sier pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten til iTromsø.

Uhellet skjedde ved 11-tiden onsdag. Skipet blir liggende til kai i Risøyhamn inntil videre.

– Sikkerhet er vår høyeste prioritering, og vi skal undersøke skadene på skipet nå. Dette medfører at vi blir liggende til kai her til vi får full oversikt. Det er alt jeg kan si nå, sier Knoph.

Etter planen skulle Trollfjord fortsette på ferden sørover til Sortland.

(©NTB)