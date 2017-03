Helgesen sier ikke ja til felling av Slettåsflokken

I Stortingets spørretime ville Arbeiderpartiet vite om klima- og miljøministeren ville tillate felling av Slettåsflokken i Trysil, som beveger seg tett på bebyggelsen.

– Har statsråden noen som helst forståelse for innbyggerne i Slettås sin situasjon og vil han ta initiativ til felling av denne flokken? spurte Dag Terje Andersen (Ap).

Helgesen besøkte tidligere denne måneden Slettås og ga uttrykk for forståelse for situasjonen for folk i bygda. Men han sier det ikke er "unormal atferd" for ulven å nærme seg bebyggede områder.

– Eksistensen av ulvesonen medfører konkrete virkninger på folks liv. Det har jeg gjentatt flere ganger. Det er ingen tvil om at tradisjonelle leveveier blir berørt, men det er også slik at vi har et utgangspunkt i Norge om at vi skal ha ulv, sier Helgesen, som nok en gang viser til Naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonens strenge krav for å felle ulv.

Han varsler at regjeringen vil svare på Stortingets bestilling om en kompensasjonsordning for folk som bor i ulvesonen i revidert nasjonalbudsjett.

Han viser også til regjeringens forslag til lovendringer, som han mener vil gi økt fleksibilitet til å felle ulv.

(©NTB)