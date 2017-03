Gutt (6) hang under lastebil i Son

Operasjonsleder i Follo-politiet, Finn Håvard Aas, sier til NRK at gutten fortalte at han hadde hengt seg på en semitrailer, idet den var i ferd med å kjøre fra en dagligvarebutikk i Son.

Traileren som gutten klamret seg fast i, tilhører selskapet Asko. Ifølge logistikkdirektør Ove Henning Engen kjørte traileren ut på gamle E6 mellom Son og Vestby, med gutten hengende fast.

– Det er jo en semitrailer med løftelem bak. Vi har vært ute og kikket på lastebilen nå, forklarer Engen til kanalen.

Han sier det er spor av at gutten har sittet på rammevangen helt bakerst på traileren, som er en del som stikker ut under registreringsnummeret, og at han klamret seg til en bjelke over.

Ifølge Engen var det umulig for sjåføren å se gutten, hvis han kom seg på etter at bilen var i fart.

Da traileren endte opp ved et lageranlegg i Vestby, fant de ansatte gutten lekende utenfor lagerområdet.

– Han ble tatt hånd om av en av våre ansatte som tok ham med til Securitas-vakten hos oss. De kontaktet politiet som kom ganske fort og identifiserte ham som den savnede gutten, forteller Engen.

Gutten ble meldt savnet i området tirsdag kveld og utløste en storstilt leteaksjon med 20 redningshunder og politihelikopter. Politiet bekreftet i 23-tiden at gutten var funnet.

