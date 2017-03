Fire kommuner på Senja slås sammen til én

Det er kun Torsken med 920 innbyggere som har sagt nei til sammenslåingen. Dette blir overstyrt av Stortingets kommunalkomité, som kunngjorde sammenslåingen på en pressekonferanse onsdag.

– Når tre av fire kommuner ber Stortinget om å avklare fremtiden for en ny Senja-kommune, gjør vi det. Den naturlige konklusjonen er at det vil gi en sterk og fremtidsrettet kommune om alle de fire kommunene på Senja går sammen, sier kommunalkomiteens leder Helge Andre Njåstad (Frp).

Lenvik med sine 11.700 innbyggere er størst i den nye kommunen. Berg er minst med 914 innbyggere. Tranøy har vel 1.500 innbyggere,

– En sammenslåing av Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken vil gi en bærekraftig kommune sentralt i fylket som på en bedre måte enn i dag kan bidra til en god utvikling for innbyggerne og næringslivet i kommunene, sier Frank Jenssen (H).

Jenssen sier kommunene vil komme økonomisk styrket ut av sammenslåingen.

– Senja kommune vil til sammen få 61,5 millioner kroner i engangsstøtte i forbindelse med sammenslåingen. I tillegg vil kommunen få et inndelingstilskudd på 56 millioner kroner per år i 15 år, som så trappes ned over fem år. Inndelingstilskuddet innebærer at den nye kommunen vil motta viktige tilskudd som om de fortsatt var fire kommuner i 20 år, sier han.

