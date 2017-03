Bystyret stemte imot å flytte NRK til Groruddalen

Høyre, Venstre og KrF foreslo at bystyret skulle arbeide for å flytte NRKs planlagte nye hovedkontor til Groruddalen, men Arbeiderpartiet mente det var for tidlig å bestemme lokalisering.

– Vi må ta en ting først: Hva som skjer på Marienlyst. Etterpå kan vi diskutere beliggenhet, sa Aps Geir Lippestad til bystyret ifølge avisa.

Selv om Rødt gikk imot byrådspartiene og støttet Høyre, Venstre og KrF, ble altså forslaget om å få NRK til Oslos østligste bydeler nedstemt.

(©NTB)