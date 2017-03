Bonus til avgåtte Telenor-sjefer

Saken førte til endringer i Telenor-ledelsen. To av dem som forlot selskapet, var finansdirektør Richard Olav Aa og juridisk direktør Pål Wien Espen.

Telenors årsrapport for 2016, som ble offentliggjort onsdag, viser at de to fikk til sammen nær 17 millioner kroner i sluttavtaler, skriver Dagens Næringsliv.

Espens sluttavtale beløper seg til 5,2 millioner kroner og utbetales inntil april i år. Aas sluttavtale beløper seg til 11,7 millioner kroner. Denne summen inkluderer 6,7 millioner kroner som var knyttet til en individuell pensjonsavtale han hadde inngått med Telenor. Sluttpakken ble utbetalt i 2016.

Begge hadde betalt oppsigelsestid til 29. april i fjor.

Pål Wien Espens grunnlønn i 2015 var 2,6 millioner kroner, mens Aas grunnlønn samme år var på 3,3 millioner kroner. Espen fikk 783.000 i bonus i 2015, mens Aas bonus var på 1,3 millioner kroner.

