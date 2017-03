Boforbud opprettholdes ved Sukkertoppen på Svalbard

Sysselmannen på Svalbard, Kjerstin Askholt, opprettholder ferdsels- og oppholdsforbudet i boligområdet nærmest Sukkertoppen i Longyearbyen, melder TV 2.

Askholt mener at dagens ordning, som er en kombinasjon av lokalt snøskredvarslingssystem og mulig evakuering, innebærer for stor risiko og uforutsigbarhet til at området kan være bebodd om vinteren.

– Vi vil derfor beslutte nytt forbud mot ferdsel og opphold i det samme området når snøen legger seg på nytt, opplyser Askholt.

Forbudet gjelder til sammen 13 hus og opprettholdes fordi det fortsatt er fare for enkeltpersoners- eller allmennhetens sikkerhet.

Sysselmannen anbefalte i februar permanent fraflytting for leilighetene under Sukkertoppen.

I desember 2015 mistet to personer livet og elleve bolighus ble totalskadd da det gikk snøskred fra fjellet. Skredet førte til at 181 personer ble evakuert.

