Bevæpningsutvalget vil ha utprøving av elektrosjokkvåpen

– Utvalget anbefaler at elektrosjokkvåpen utprøves slik at politiet i patruljerende tjeneste får et nytt taktisk våpen som er mindre dødelig enn skytevåpen, sa utvalgsleder Anne Kari Lande Hasle da hun la fram bevæpningsutvalgets rapport onsdag formiddag.

Sammen med fire øvrige utvalgsmedlemmer utgjør hun flertallet som har anbefalt en videreføring av dagens ordning med et ubevæpnet politi.

Utvalget har et klart inntrykk av at politiet generelt har ment at den midlertidige bevæpningen som er blitt videreført til sammen åtte ganger de siste årene, har fungert godt.

At det generelt er få negative tilbakemeldinger fra publikum, har imidlertid en årsak, mener utvalget. Intervjuer har vist at flere har opplevd terskelen for å ta kontakt med politiet som høyere, og Hasle viste også til at flere opplevde politiet som mer aggressive.

– Spørsmålet om bevæpning angår mange, både polititjenestepersoner og alle innbyggerne i en stat. Spørsmålet handler om statens legitimitet i befolkningen, hvilken makt staten skal kunne bruke mot sine innbyggere og når den kan brukes, sa Hasle.

Utvalget ønsker også en økning i antall tilgjengelige og responderende politipatruljer i politidistriktene og kommer med en rekke andre anbefalinger.

