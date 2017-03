Én kvinne og åtte menn inn i Islamsk Råds ny styre

Først tre dager etter at Islamsk Råd Norge (IRN) søndag valgte nytt styre, går de onsdag ut med navnene på de ni som er valgt inn, skriver Dagsavisen.

Den viser at kun ett av ni medlemmer er en kvinne – Smaira Iqbal fra moskeen World Islamic Mission.

Norges eneste paraplyorganisasjon for landets muslimer har lenge blitt kritisert for å ha få kvinner i toppen. Med unntak av den norske konvertitten Lena Larsen, som ledet rådet fram til 2003, har det knapt vært innvalgt noen kvinner i styret. I rådets midlertidige styre som ble valgt i oktober i fjor, var ni av ni styremedlemmer menn.

Iqbal sier til Dagsavisen at hun synes «det er veldig, veldig fint» å bli valgt inn. Utover det henviser hun alle spørsmål videre til IRNs felles-epost.

Islamsk Råd har vært i hardt vær denne uken etter at det ble kjent at de hadde brukt offentlige penger ment for en "brobygger-stilling" til å ansette nikabkledde Leyla Hasic som ny administrasjonsmedarbeider.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) varslet onsdag at hun har bedt om en vurdering om hvorvidt organisasjonen oppfyller vilkårene for å få statsstøtte og har kalt organisasjonen inn på teppet.

NTB lyktes ikke i å innhente kommentarer fra IRN onsdag kveld.

(©NTB)