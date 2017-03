Venstre vil fjerne kontantstøtten

Nestleder i Venstres programkomité, Guri Melby, sier til VG at kontantstøtten er gammeldags og står i veien for en god familiepolitikk.

– Vi tar ikke taktiske hensyn til KrF og de kan ikke lenger ta det for gitt at de får gjennomslag for støtte til å videreføre kontantstøtten, sier hun. Melby mener støtten holder mange kvinner borte fra arbeidslivet og bidrar til at barn som burde ha vært i barnehage blir hjemme, noe som gjør det fornuftig å fjerne støtten både med tanke på likestilling og integrering.

Det er flertall for å fjerne støtten i Venstres landsstyre, og hvis forslaget fra programkomiteen blir vedtatt på partiets landsmøte til helgen, kan det bli flertall på Stortinget for å fjerne støtten ettersom det både i Frp, Høyre og Arbeiderpartiet er sterke krefter som ivrer for det samme.

(©NTB)