Tiltalt for drapet på Galina Sandeva taus i retten

26-åringen, som opprinnelig er fra Hamar, møtte i Oslo tingrett tirsdag.

– Han er trist for det drapet som har skjedd, og han gruer seg også for egen del for det som foregår her, sa forsvarer Joar Berg Henjum i sin innledning.

Mor og bror i retten

Den dreptes mor og bror er til stede under rettssaken. Moren reagerte kraftig på forsvarerens utsagn og tok seg til ansiktet – etter å ha sittet og sett på den tiltalte den første timen av saken.

Drapet skjedde 16. desember 2015 på Tomtekaia i Oslo. 28-årige Sandeva, som var prostituert, ble funnet drept i sin egen bil på Bispekaia dagen etter. Allerede tidlig etter pågripelsen innrømmet mannen å ha drept den bulgarske kvinnen, men han har hele tiden nektet straffskyld.

Ville ikke svare

Tirsdag sto den tiltaltes egen forklaring på programmet.

– Jeg tror ikke jeg vil det, svarte 26-åringen på spørsmål fra dommer Anniken Nygaard Ottesen om han ville avgi forklaring.

Den tiltalte tok ikke plass i vitneboksen, men svarte først på enkelte spørsmål fra plassen ved siden av forsvarerne.

– Jeg har forklart det tidligere. Jeg vil egentlig ikke forklare det her i fellesskap. Jeg har vel ingen plikt til å forklare meg, sa han.

Måtte lese fra avhør

Aktor, statsadvokat Cecilie Schløsser Møller, valgte å lese opp fra avhørene med 26-åringen.

Der forklarer han at knivstikkingen skjedde som følge av at Sandeva krevde en høyere pris enn det som var avtalt, og at hun ble sint. "Hun klikket og angrep ham med knyttede never, regelrett vold", leste aktor fra avhøret. Han skal ha fryktet for at hun hadde våpen og valgte å bruke en kniv han hadde med seg.

Ifølge tiltalebeslutningen knivstakk 26-åringen Sandeva minst 30 ganger i overkroppen og i halsen slik at livsviktige indre organer ble skadd. "Hun døde etter kort tid av forblødning", står det i tiltalen fra statsadvokaten i Oslo.

Varulv-tanker

I avhørene kommer det også fram at den tiltalte fryktet å bli en varulv på grunn av drapet. Han forklarer der at han kjente seg sterkere og raskere, blant annet da han var på et treningssenter.

Rettssaken er berammet til å vare til 6. april, og det er kalt inn til sammen 37 vitner.

Tilregnelighet blir et spørsmål retten skal ta stilling til. De to sakkyndige som på forhånd har konkludert med at 26-åringen var tilregnelig, er til stede i retten og skal avgi forklaring mot slutten.

(©NTB)