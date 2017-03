Savnet seksåring funnet i god behold i Son

Ved 21.30-tiden opplyste politiet i Follo at gutten hadde vært savnet i to timer, og like etter klokken 23 bekrefter politiet at han er funnet.

Det ble igangsatt en stor redningsaksjon etter seksåringen. 20 redningshunder deltok i søket sammen med politihelikopter.

–Takk til de mange frivillige som deltok i søket, skriver Follo-politiet på Twitter.

