Pilene peker oppover på Oslo Børs

Hovedindeksen endte tirsdag på 685,64 poeng. Vinneren blant de mest omsatte selskapene er Fredriksen-selskapet Golden Ocean Group som øker med 7,2 prosent. Deretter følger Yara som går opp 3,5 prosent. Taperne tirsdag er Telenor som faller 0,3 prosent og Norwegian som faller 2,2 prosent.

Også de store børsene i Europa hadde en positiv utvikling. DAX 30 i Frankfurt steg 0,8 prosent, FTSE-100 i London økte med 0,5 prosent og CAC 40 i Paris gikk opp 0,2 prosent.

Prisen på nordsjøolje har økt gjennom dagen, og tirsdag ettermiddag ble et fat omsatt for 51,8 dollar, over en dollar mer enn mandag. Amerikansk lettolje ble solgt for 48,7 dollar fatet.

