Nytt senter mot cyberangrep 

Det kunngjorde forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i et innlegg under sikkerhetskonferansen i Oslo tirsdag.

– Sikkerhetsutfordringene blir flere og mer komplekse. Det digitale rom brukes aktivt og i stadig større omfang til etterretning, sabotasje og påvirkning, sa Søreide, som la til at det hver dag avverges digitale angrep mot norske bedrifter og offentlige etater.

Cyberkoordineringssenteret er omtalt i statsbudsjettet for inneværende år. Der heter det at senteret skal etableres i et samarbeid mellom Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og E-tjenesten. Hensikten er å styrke evnen til å motvirke truslene i det digitale rom.

Søreide fortalte også at regjeringens forslag til ny sikkerhetslov vil komme "i løpet av våren". Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) fortalte i sitt innlegg om stortingsmeldingen om digital sikkerhet som skal komme i løpet av året.

– Meldingen vil vektlegge utvalgte områder, synliggjøre sentrale utviklingstrekk og angi en klar strategisk retning, sa han.

