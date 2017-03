Nye sikkerhetshull avdekket i en rekke kritiske virksomheter

– Det er mye som gjenstår. Det er stor mangel på styringssystemer, og det er objekteiere som ikke har foretatt en grundig verdivurdering, for å finne ut i detalj hva man trenger å beskytte. Har man ikke gjort det, kan tiltakene være litt sånn på lykke og fromme, sier direktør Kjetil Nilsen i NSM til VG.

I rapporten Risiko 2017 som NSM legger fram i forbindelse med sin årskonferanse onsdag, bekreftes det at det fortsatt er mangler ved grunnsikringen av funksjoner som samfunnet er helt avhengig av. Manglene strekker seg delvis tilbake til 2011, da pålegget om grunnsikring av objekter som er definert i sikkerhetsloven, ble gitt.

Nilsen ønsker ikke å gå inn på hvilke bygg og anlegg dette gjelder, men sier de i fjor fant mangler både på statlig eide og privateide objekter.

For bare en uke siden bekreftet Nilsen til dels Riksrevisjonens kritiske rapport om manglende sikring av bygg og andre objekter. Han fastslo da at det er et stort etterslep i dette arbeidet.

