Norge testet ut Russlands reaksjoner under Storskog-krisen

De 20 asylsøkerne var i utgangspunktet ikke omfattet av avtalen mellom Norge og Russland ettersom de hadde ankommet før avtalen ble inngått.

Tidligere statssekretær Jøran Kallmyr (Frp), som på dette tidspunktet jobbet med asylsøkerproblematikken, sier til NRK at han bestemte seg for å teste ut russernes reaksjoner ved å sende de 20 asylsøkerne tilbake til Russland.

– For oss var det viktig å presse på slik at Russland forsto at de ikke bare kunne sende personer over grensen til Norge uten at de måtte ta konsekvensen av det. Det var kjempeviktig for oss at Russland forsto det, sier Kallmyr.

Daværende sjef for Politiets utlendingsenhet (PU) i Finnmark og ansvarlig for returarbeidet, Tor Espen Haga, sier at instruksen fra politisk hold skapte en ekstra belastning for PU i en tid der de allerede var kraftig overarbeidet. Politiet skjønte ikke poenget med instruksen.

Blant de 20 som ble sendt tilbake, var en syrisk mor og hennes to døtre som fortvilet satte seg ned i ingenmannsland. Ifølge Haga vurderte ikke russerne dem engang, men sendte dem rett tilbake til Norge.

– De var ikke interessert i å bli returnert, og ville ikke samarbeide om retur. Russiske myndigheter var ikke interessert i å få dem over heller, sier Haga.

De tre har nå opphold i Norge.

(©NTB)