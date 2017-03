Mann tiltalt for drapet på Egil Tostrup Bråten

Drapet på 23-åringen var lenge en av de store uløste drapsgåtene i Norge inntil politiet i Oslo i fjor høst pågrep en 32 år gammel mann på bakgrunn av 14 år gamle DNA-prøver.

32-åringen erkjente tidlig i avhør å ha påført Egil Tostrup Bråten et dødelig knivstikk.

I tiltalebeslutningen fra Oslo statsadvokatembeter heter det at 23-åringen ble drept med et knivstikk i brystet under et ransforsøk, skriver VG.

I desember ble ytterligere en mann pågrepet. Den 30 år gamle mannen er nå tiltalt for ransforsøk.

23 år gamle Bråten døde kort tid etter at han ble funnet livstruende skadd utenfor bygården hvor han bodde i Oslo i november 2002.

(©NTB)