Lotteritilsynet undersøker om Rikstoto-styreleder spilte ulovlig på hest

Liv Røthe, rådgiver for pengespill i Lotteri- og stiftelsestilsynet, bekrefter overfor VG at de vil undersøke styrelederen, fordi han har innrømmet å ha spilt på hest, uten samtidig å betale for det.

–Vi vil be Rikstoto redegjøre for påstandene er riktige, om at Sissener kan ha spilt på kreditt. Kommisjonærer skal sørge for at det ikke spilles på kreditt og at spill kun skjer ved at det betales når spillet leveres, sier hun til avisen.

Foreløpig er det usikkert hvilke konsekvenser det vil få, dersom det viser seg at han har levert travkuponger til en tippekommissær på kreditt.

I spillereglementet for totalisatorspill i kommisjonæravtalen heter det at «Spill kan kun skje mot kontant eller elektronisk betaling på salgsstedet. Det er ulovlig å gi rabatt eller kreditt».

Det var Trav og Galopp-Nytt som først omtalte saken, og det var også der Sissener kom med innrømmelsen, som bekrefter på nytt overfor VG tirsdag:

– Ja, men det skyldes at han skylder meg penger. Jeg har trodd at når jeg har penger til gode hos kommisjonæren, så er det greit. Jeg har forstått nå at du fysisk må møte opp i butikken og betale. Det har jeg ikke vært klar over. Jeg har selvsagt tilpasset meg dette nå, sier han.

Landbruks- og matdepartementet oppnevnte meglernestoren som styreleder i Rikstoto i 2015. De vil foreløpig ikke kommentere saken.

