Kontrollkomiteen vil avgradere den hemmelige rapporten om terrorsikring

Avgjørelsen er fattet mot stemmene til Høyre, Frp og KrF.

Komiteens leder, Martin Kolberg (Ap) kaller vedtaket parlamentarisk historie i etterkrigstiden. Kolberg viser til at en samlet komité hele tiden har ment at sammendraget burde kunne offentliggjøres.

– Nå går vi altså til det spesielle skritt å invitere Stortinget til å overprøve regjeringen i dette spørsmålet. Det er det vi tar initiativet til, sier Kolberg.

Det vil kreve en særlov fra Stortinget å gjøre som komiteen ber om. Kolberg bemerker at de to statsmaktene vil stå mot hverandre.

Flertallet mente det er nødvendig å avgradere sammendraget, som handler om svikten i politi og Forsvaret til å forsvare sentrale bygninger og infrastruktur i en krisesituasjon. Riksrevisjonen laget et sammendrag av sine funn nettopp med tanke på at det skulle kunne offentliggjøres, men regjeringen bestemte at det skulle holdes hemmelig.

Sammendraget ble forrige uke lekket til Dagens Næringsliv.