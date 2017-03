Kontrollkomiteen ber Stortinget avgradere hemmelige rapport om terrorsikring

Kontroll- og konstitusjonskomiteens flertall skrev parlamentarisk historie tirsdag, ved å oppfordre Stortinget til å overprøve regjeringens beslutning om å hemmeligholde et sammendrag fra Riksrevisjonen. Sammendraget handler om politiets og Forsvarets mangelfulle evne til å forsvare sentrale bygninger og infrastruktur i en krisesituasjon.

– Nå går vi altså til det spesielle skritt å invitere Stortinget til å overprøve regjeringen i dette spørsmålet, sier komitéleder Martin Kolberg (Ap), som fastslår at et lignende vedtak aldri før har vært fattet i norsk etterkrigshistorie.

Det vil kreve en særlov fra Stortinget å gjøre som komiteen ber om, og komiteen ber nå Stortingets presidentskap om å sette i gang en prosess mot avgradering av dokumentene.

Kolberg bemerker at situasjonen som har oppstått innebærer de to statsmaktene vil stå mot hverandre.

– Vi mener dette er nødvendig for at den folkevalgte kontrollen skal være reell. Vi mener at når 22. juli-kommisjonens rapport var offentlig, så er det nødvendig at oppfølgingen av rapporten også drøftes offentlig, sier Kolberg.

Sammendraget ble forrige uke lekket til Dagens Næringsliv.

Høyre, Frp og KrFs representanter stemte nei til forslaget.

KrF avgjør

Om invitasjonen vil bli godtatt av et flertall på Stortinget, er imidlertid uvisst. Flertallet i kontrollkomiteen er ikke det samme som flertallet på Stortinget. Et ja til instruering av regjeringen avhenger av hva KrF faller ned på.

KrF stemte nei til forslaget fordi KrFs representant Hans Fredrik Grøvan ønsket å få drøftet saken i stortingsgruppen før han tok en avgjørelse. Under møtet ba han derfor om en utsettelse av saken.

– Det synes jeg vi burde ha fått, men et flertall ønsket å kjøre saken videre med en gang, sier Grøvan til NTB.

– Det er en stor inngripen å be om å få en avgradering. Derfor ønsket vi å få en grundig drøfting, sier han.

KrF skal drøfte saken på sitt gruppemøte onsdag ettermiddag.

-Anarki

-Høyres representant i komiteen, Michael Tetzschner, advarer mot forslaget.

– Stortinget må ta stilling til om de virkelig ønsker å avvike fra den funksjonsdelingen vi har mellom Stortinget og forvaltningen i dag. Dette er en beslutning som vil kreve en særlov. Det er ikke særlig anbefalelsesverdig om Stortinget skal gå inn og gi enkeltlover når de har lyst til det, for da kommer partipolitikk inn i lovgivningen og nærmest avgjør den enkelte sak, sier Tetzschner til NTB.

Tetzschner peker på at sikkerhetsloven er tydelig på at det er utsteder av et dokument som skal ta stilling til hvilken sikkerhetsgradering dokumentet skal ha.

– Slik må det være for at det ikke skal være anarki. Vår bekymring er at man her vil avvike fra den innarbeidede funksjonsdelingen mellom Stortinget og forvaltningen. Dette kan gi uheldige signaler om hvordan Stortinget senere kan behandle gradert materiale, sier Tetzschner.

Komiteen holdt forrige uke en åpen høring om rapporten, men sentrale spørsmål kunne da ikke belyses på grunn av hemmeligstemplingen av sammendraget. Flere medlemmer i komiteen har tatt til orde for at det er behov for en lukket høring om sammendraget og selve hovedrapporten til Riksrevisjonen.

– Dette ble diskutert på møtet i ettermiddag, men det ble ikke tatt en beslutning. Vi vil nå avvente en avklaring av om det blir en offentliggjøring av sammendraget, før vi tar stilling til om det blir en lukket høring. Men jeg mener det er helt nødvendig. I den åpne høringen var det en hel del spørsmål vi ikke kunne få svar på fordi rapporten er gradert, sier Grøvan.