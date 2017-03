Facebook og YouTube trekker mest mobiltrafikk

Facebook og YouTube står for til sammen 27 prosent av totaltrafikken. Målingen ble gjort i begynnelsen av mars og viser hva slags tjenester og apper som er mest populære i Norge.

– Den enorme mengden mobildata som passerer gjennom Telenor Norges mobile kjernenett, er et godt instrument til å se hva slags tjenester kundene er opptatt av til enhver tid, sier teknologidirektør Magnus Zetterberg i Telenor Norge.

Video og bilder

YouTube og Facebook er ikke overraskende de største trafikkdriverne og står hver for 13,5 prosent av mobiltrafikken.

– Video og bilder er det mest datakrevende, og begge de to tjenestene er populære i alle aldersgrupper i Norge. På listen er det flere tjenester som brukes flittig blant nordmenn, men som ikke havner så høyt på lista fordi de ikke krever like mye data som video og bilder, sier Bjørn Ivar Moen, leder for mobil i Telenor Norge.

Lenger bak følger Instagram (8,4 prosent) og Snapchat (7,3 prosent).

– Innsikten gir oss hint om hvilke applikasjoner vi bør følge godt med på. Vi ser at ved endring av kundevaner og oppdateringer på applikasjoner kan datatrafikken øke kraftig for både applikasjonen og den totale datatrafikken i mobilnettet over natten. Slikt har vi sett blant annet med Snapchat på nyttårsaften, da trafikken var tusen prosent høyere enn vanlig, forklarer Moen.

Netflix og Spotify

Målingen viser at Netflix har en trafikkandel på nesten 4 prosent på mobil og er spesielt populær på kvelder og i helger. Spotify er den klart mest brukte musikkstrømme-appen.

YouTube er tjenesten der mest data lastes ned, tett fulgt av Facebook. Men bruksmønsteret er litt ulikt. Facebook har trafikk stort sett hele dagen mellom klokka 8 og 23, mens YouTube-brukerne er på lufta for fullt fra klokka 15 til 23.

YouTube har sin trafikktopp rundt klokka 17, mens Netflix har høyest trafikk klokka 22.

– Dette seermønsteret mener vi har sammenheng med at barna ser YouTube på ettermiddagen før leggetid. Etter at ungene er i seng, finner de voksne fram favorittserien på Netflix, antar Moen.

