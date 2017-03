Enighet mellom Rema 1000 og Coca-Cola

I denne omgangen er det blant annet Sprite, Fanta og Monster som igjen blir å finne hos Rema 1000. Drikkevarene er på plass fra midten av april.

– Vi er opptatt av å ha en åpen og god dialog med leverandørene våre, og vi ser fram til å fortsette et godt og langsiktig samarbeid med Coca-Cola, sier Lars Kristian Lindberg, som er administrerende direktør for Rema kategori og innkjøp.

Den nye avtalen innebærer at butikkjeden går fra å tilby fire til 17 ulike produktvarianter fra Coca-Cola.

– Vi har inngått en avtale med Rema 1000 som er et godt utgangspunkt for et videre samarbeid, men vi er ikke i mål. Dette er første steg på reisen mot et sterkt samarbeid i det norske markedet, sier administrerende direktør Stein Rømmerud i Coca-Cola European Partners Norge.

