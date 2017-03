Bellona: Viktig rapport for skipsfart i omstilling

– Norge er en viktig shippingaktør og kan sette standard i verden. Denne rapporten kan utgjøre en forskjell, mener han.

Skipsfarten kan bidra til at FNs bærekraftmål blir nådd, heter det i den nye rapport fra Norges Rederiforbund og klassifiseringsselskapet DNV GL, med tittelen "Sustainable Development Goals"

Også FN roser rapporten.

– Rapporten er viktig bidrag og bør være en inspirasjon også for andre næringer, sier sjefen for FNs Global Compact, Lise Kingo. Hun er imponert over rapporten som trekker fram en rekke områder der skipsfarten kan utvikle seg i en mer miljøriktig retning.

Hauge roser rapporten for å være svært grundig og tror den kan utgjøre en forskjell fordi den viser en rekke konkrete muligheter skipsindustrien har til å få redusert forurensningen.

Hauge sier det er veldig morsomt å jobbe med den maritime sektoren i Norge for tida.

– Det er et stort trykk for å gjøre næringen mer miljøvennlig, forteller han. Bellona vil selv komme med teknologiske nyheter på konferansen i Oslo.

– Vi skal vise fram ny teknologi, som blant annet går ut på hel-elektriske skrog og bruk av solkraft, sier Hauge.

Miljøvennlig

Administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund understreker at det er viktig å øke kunnskapen om havet og hvordan man kan bruke ressursene på en mer bærekraftig måte.

– Mer miljøvennlig transport med effektive skip er en forutsetning for at verden skal ha en bærekraftig økonomisk vekst til fordel for en økende verdensbefolkning, understreker Henriksen under Rederiforbundets årskonferanse i Oslo tirsdag.

Rapporten, som skisserer en rekke tiltak for en bedre og mer bærekraftig industri, er ment å gi inspirasjon og veiledning til den maritime næringen som står foran en omstilling.

Nye ressurser

Statsminister Erna Solberg (H) deltok under årskonferansen. Hun understreket at Norge har stor kunnskap om hav og industrier knyttet il havet. Og at denne kunnskapen kan brukes når man framover skal utnytte nye ressurser i havet – i en balanse mellom utvikling og bærekraft.

– Vi har en stor kunnskapsbase fra skipsfart, fiskeri- og offshoresektoren og kan spille en dominerende rolle i utviklingen framover – men ikke alene. Vi er avhengig av godt samarbeid, sier Solberg.

– Havet binder verden sammen, vi har de samme problemene og de samme utfordringene, legger hun til.

Viktig bidrag

Kronprins Haakon mener vi står ved et viktig veiskille og at klimaendringene utgjør en utfordring for oss alle.

– Vi kan alle ta initiativ for å bevege verden i riktig retning. Både privatpersoner og den private sektor og industrier har dette ansvaret. Denne rapporten tar et klart standpunkt og viser i hvilken retning vi bør bevege oss, mener kronprins Haakon.

