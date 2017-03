Aktor krever forvaring etter grov voldtekt

– Det er en uvanlig hensynsløs og brutal voldtekt, sier aktor og statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes. Han mener Vestfold-mannen i begynnelsen av 20-årene er en så stor fare for samfunnet at forvaring er nødvendig, og Bergens Tidende skriver at Raanes har lagt ned påstand om sju og et halvt års forvaring som straff med fem års minstetid etter at rettssaken startet i Bergen tingrett. Mannen er tiltalt for å ha voldtatt en kvinne i Bergen i februar i fjor.

Mannens forsvarer, advokat Linda Ellefsen Eide, mener retten står i fare for å utføre et justismord.

– Han er aldri straffet for noe tilsvarende. For ham er den foreslåtte straffen enda et svik for en som har blitt sviktet av samfunnet hele livet, sier hun.

(©NTB)