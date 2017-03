74-åring risikerer ny forvaringsdom

Mannen er tidligere dømt til forvaring for seksualforbrytelser, og sitter nå i varetekt i påvente av rettssaken som skal opp i Jæren tingrett i august. Nå er han tiltalt for frihetsberøvelse av en prostituert kvinne natt til 16. september i fjor, skriver Stavanger Aftenblad.

I tiltalen skriver statsadvokat Asbjørn Eritsland at 74-åringen forsøkte å berøve friheten til fornærmede ved at han tok tak i jakken hennes, slo henne på kroppen og/eller sparket henne i beina, samt at han dro henne mot bilen sin.

Bortføringsforsøket mislyktes fordi fornærmede klarte å påkalle oppmerksomheten til andre personer. Hun klarte til slutt å rive seg løs og flykte fra stedet.

Mannen ble i 1994 dømt til to års fengsel for å ha voldtatt to unge kvinner. Ifølge dommen hadde mannen kjørt rundt i bilen sin og tilbudt kvinner skyss hjem under påskudd av at han skulle samme vei.

(©NTB)