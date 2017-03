33-åring tiltalt for drapet på Egil Tostrup Bråten

Drapet på 23-åringen var lenge en av de store uløste drapsgåtene i Norge inntil politiet i Oslo i fjor høst pågrep den nå 33 år gamle mannen på bakgrunn av 14 år gamle DNA-prøver.

Mannen erkjente tidlig i avhør å ha påført Egil Tostrup Bråten et dødelig knivstikk. Ifølge VG begynte det hele med at to tiltalte tilfeldig møtte Bråten på gata og ytret et ønske om å låne telefonen hans, noe som skal ha utløst en krangel som førte til knivstikkingen.

Drept med knivstikk

I tiltalebeslutningen fra Oslo statsadvokatembeter heter det at 23-åringen ble drept med et knivstikk i brystet under et ransforsøk. Ifølge tiltalen hadde 33-åringen med seg to kniver.

– Han er skuffet over tiltalen. Han erkjenner fortsatt straffskyld for uaktsomt drap, men ikke for noe annet, sier hans forsvarer Vidar Lind Iversen til NRK.

I desember ble ytterligere en mann pågrepet. Den 30 år gamle mannen er nå tiltalt for grovt ransforsøk. Ifølge tiltalen skal denne mannen ha slått og stukket Bråten i hoderegionen med en skrutrekker, men han er ikke tiltalt for selve drapshandlingen.

– Han erkjenner straffskyld for et ran som har gått galt, sier mannens forsvarer, Vegard Aaløkken, til NRK.

Tidligere dømt

De to tiltalte var rundt 16 og 18 år gamle da drapet skjedde. Ifølge VG skal de tidligere ha flere dommer på seg for vold, kroppsskade og ran.

Egil Tostrup Bråten ble funnet alvorlig skadd utenfor bygården hvor han bodde i Oslo natt til 18. november 2002. Han ble fraktet til Oslo universitetssykehus der han døde kort tid etter ankomst.

Drapssaken skal etter planen starte i Oslo tingrett 6. juni. Det er satt av fire dager til rettsforhandlingene.

(©NTB)