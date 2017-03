– Større gårder har færre syke dyr

– Vår erfaring viser at større driftsenheter har færre syke dyr som trenger behandling, noe som også fører til lavere antibiotikabruk, sier Anne Cathrine Whist, spesialrådgiver for helse og fruktbarhet i Tine Rådgiving til Nationen.

Antibiotikabruken i landbruket er et stort problem siden den gjør bakteriene, som også mennesker får i seg, resistente.

EUs mattrygghetsorgan EFSA sier at det er dyretettheten som er hovedproblemet, ikke nødvendigvis størrelsen på gården. Om dyrene blir transportert under dårlige forhold, øker det også sjansen for at de blir syke og at de sprer infeksjoner til andre gårder.

Tallene fra Tine Rådgiving viser at i Norge ble det i 2016 utført 0,578 behandlinger per dyr på gårder på mellom fem og ti kyr. På gårder med over 100 kyr ble det foretatt kun 0,36. Whist sier at sykdom blant kyr på større gårder er generelt både mer synlig og kostbart enn ved mindre gårder.

– Det gjør at de større bøndene satser mer på forebyggende helsearbeid enn mindre bruk, forklarer hun.

