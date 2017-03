 "Uavklart og alvorlig" for guttene som falt i elva i Skien

Guttene på fem og seks år ble fløyet til Oslo universitetssykehus søndag kveld med livstruende skader.

– Jeg har akkurat vært i kontakt med sykehuset. Jeg kan ikke si noe mer enn at situasjonen er uavklart og alvorlig, sier stasjonssjef Annie Sandersen ved Grenland politistasjon til NTB.

Politiet har så vidt kommet i gang med etterforskningen og har lite informasjon så langt om hva som skjedde da de to guttene falt i Falkumelva søndag. Sandersen bekrefter at det var en fire år gammel kamerat av dem som varslet sin far om at guttene lå i det kalde vannet.

Faren varslet politiet, som rykket ut til stedet sammen med mannskaper fra Røde Kors. En av guttene ble plukket opp av en kajakkpadler, mens den andre ble hentet opp av redningsdykkere.

Livreddende hjelp

– Det ble satt i gang livreddende tiltak etter hvert som guttene ble berget opp av vannet. Det var gutten som ble funnet av dykkerne, som ble berget sist, sier Sandersen.

Søndag kveld opplyste Oslo universitetssykehus at begge guttene hadde livstruende skader da de ble brakt til sykehuset med ambulansehelikopter. Sandersen ønsker ikke å konkretisere eller utdype formuleringen mandag formiddag om at tilstanden deres er "uavklart og alvorlig".

Politiet er ikke kjent med hvor lenge de to guttene hadde ligget i vannet da de ble hentet opp.

– Vi vet særdeles lite nå, i og med at vi ennå ikke har kommet i gang med vitneavhør, sier politistasjonssjefen.

Krisetemaet aktivert

Ordfører Hedda Foss Five (Ap) i Skien sier til Varden at krisetemaet ble koblet inn søndag kveld og følger opp pårørende, barnehagepersonell og ansatte ved skolene hvor søsknene til de to guttene går. Også de som berget guttene opp av vannet, får oppfølging hvis de ønsker det.

– De to personene som var ute i kajakk på elva, og ble direkte berørt og bisto i redningsoppdraget, har fått tilbud om oppfølging fra kriseteamet. Det samme har foreldrene til begge barna fått tilbud om, når de måtte ha behov og være klare for dette, sier ordføreren.

