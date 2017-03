Seksåring døde etter å ha falt i elva i Skien

Gutten ble bekreftet død litt etter klokken 19 mandag, opplyser politiet i Telemark.

Guttene på fem og seks år ble fløyet til Oslo universitetssykehus søndag kveld med livstruende skader.

Politiet har lite informasjon om hva som skjedde da de to guttene falt i elva søndag.

Fireåring varslet

Politistasjonssjef Annie Sandersen ved Grenland politistasjon har bekreftet overfor NTB at det var en fire år gammel kamerat av dem som varslet sin far om at de to andre guttene lå i det kalde vannet. Faren varslet politiet, som rykket ut til stedet sammen med mannskap fra Røde Kors.

Den ene av guttene ble plukket opp av en kajakkpadler, mens den andre ble hentet opp av redningsdykkere etterpå. Det er denne gutten som nå er bekreftet død.

Kriseteam

Femåringen er ikke ved bevissthet, men politiet har fått opplyst fra sykehuset at han er utenfor livsfare.

Politiet har bekreftet at guttene bor i området.

Ordfører Hedda Foss Five (Ap) i Skien sier til Varden at kriseteamet ble koblet inn søndag kveld og følger opp pårørende, barnehagepersonell og ansatte ved skolene der søsknene til de to guttene går. Også de som fikk barna opp av vannet får oppfølging dersom de ønsker det.

