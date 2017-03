Regjeringen styrker vernet av varslere

Rutinene for varsling skal nå også gjelde innleide arbeidstakere og arbeidsplasser med flere enn ti ansatte. Offentlige myndigheter skal dessuten holde varslerens identitet hemmelig, melder NRK.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) håper det vil føre til at flere våger å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

– Vi er helt sikre på det. Når vi nå inkluderer flere ansatte og sørger for at flere virksomheter omfattes, så vil varslerens situasjon bedres betydelig. Arbeidsgiver har jo et åpenbart ansvar for å utarbeide rutiner og sørge for at rutinene er godt kjent i organisasjonen, men også at man har en kultur på den enkelte arbeidsplass om at det er legitimt å si fra om det er kritikkverdige forhold. Det er et ledelsesansvar, sier Hauglie.

Forslaget om styrking av varslervernet ble sendt på høring 20. juni i fjor og blir oversendt til Stortinget denne uka. Hauglie håper vedtak blir fattet før sommeren, og at lovendringen trer i kraft 1. juli.

