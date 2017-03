Politiet ønsker lengre frist for avhør av barn

– Vi burde hatt en innledende tidsfrist, to uker til å vurdere saken, til å foreta opplysende avhør, sier leder for Romerike-politiet, Geir Solem, til Dagbladet. Han sier de bruker så store ressurser på tilrettelagte avhør at de sliter med å få ferdig sakene.

– Farene er også at vi ikke klarer å se de viktigste sakene i en mengde av tilrettelagte avhør, sier han.

Politiet på Romerike hadde besøk av justisminister Per-Willy Amundsen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne om etterforskningen «OP Edit» i forrige uke, hvor politiet fortalte at de føler de løper fra avhør til avhør. Øst politidistrikt anslår at de vil gjennomføre 1.350 slike avhør i år – en økning på over 60 prosent.

(©NTB)