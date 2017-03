Mener Skedsmo bryter diskrimineringsforbudet

I mars i fjor vedtok flertallet i Skedsmo kommunestyre å akseptere et høyere husleienivå for flyktninger som bosettes i kommunen, enn for andre vanskeligstilte.

Det fikk Frp til å reagere, og partiet krevde derfor lovlighetskontroll av vedtaket. Nå har svaret fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus kommet.

"Vedtaket bryter med diskrimineringsforbudet, og kan følgelig ikke anses som innholdsmessig lovlig (...)", står det i svaret, og vedtaket må oppheves.

Fornøyde

Gruppeleder for Skedsmo Frp, Glenn Simon Nerdal, jubler over konklusjonen.

– Jeg er glad for at Fylkesmannen nå har stadfestet at å gi flyktninger bedre og dyrere boliger enn nordmenn, er diskriminerende og ulovlig, sier han.

Nerdal får støtte fra arbeids- og sosialpolitisk talsmann i Frp, Erlend Wiborg, som håper vedtaket vil sette presedens.

– Jeg er tilfreds med at Fylkesmannen ikke aksepterer at flyktninger skal ha bedre boliger enn nordmenn som er i en vanskelig situasjon. Samtidig er jeg bekymret over at det i 2016 kan fattes et så åpenbart lovstridig og diskriminerende vedtak i et kommunestyre, sier Wiborg.

Ulike tolkninger

I Fylkesmannens svar står det også at vedtaket kan bli tolket på to ulike måter, men konklusjonen er at vedtaket kun kan tolkes i den grad at akseptert husleie kun kan fravikes for flyktninger som er bosatt etter avtale med IMDi.

Til Romerikes Blad ønsker ikke Ordfører Ole Jacob Flæten (Ap) å komme med noen kommentar før han har satt seg mer inn i innholdet i Fylkesmannens svar.

Avisen skriver at bakgrunnen for kommunestyrets vedtak er at kommunen sliter med å finne boliger til flyktninger i dagens pressede leiemarked, ikke minst på grunn av høy husleie.

Flertallet av politikerne mente derfor det var nødvendig å gi mer bostøtte til flyktninger for å klare å bosette dem som kommunen har sagt ja til å ta imot.

