Mann dømt for to gjengvoldtekter fikk nedsatt straff

En 38 år gammel mann er dømt til ni og et halvt års fengsel for å ha deltatt i to gjengvoldtekter i Oslo i 2004. Han ble tatt etter over ti år på rømmen.