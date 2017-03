Kragerø kommune får kritikk etter at kvinne døde

Blant annet mener tilsynet at kommunen ikke har gode nok systemer for å sikre at den enkelte arbeidstaker får nok opplæring i hvordan man skal forebygge og håndtere vold og trusler, skriver Kragerø Blad Vestmar.

Kommunen pålegges blant annet å gjøre en sikkerhetsvurdering av alenearbeid. Fristen for å sende inn dokumentasjon er 3. april, og ifølge avisa har kommunen god dialog med Arbeidstilsynet.

Den 59 år gamle kvinnen ble funnet med dødelige skader ved en bensinstasjon på Kalstad i Kragerø lørdag 24. september i fjor. Hun hadde da vært ute og spist med en 35 år gammel beboer ved institusjonen der hun jobbet. Mannen gikk alene tilbake til den tilrettelagte boligen og fortalte at kvinnen var syk. Han ble kort tid etter siktet for kroppskrenkelse. Denne siktelsen ble senere frafalt.

Politiet vet ikke om kvinnen ble utsatt for vold fra beboeren eller om hun falt av seg selv.

