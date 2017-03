Investerer 20 milliarder på Njord og Bauge

Det går fram av planen for utbygging og drift (PUD) som olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) mottok mandag.

Prosjektet vil doble levetiden til Njord-feltet som startet opp sin produksjon i 1997. Rettighetshaverne har besluttet å ta Njord-innretningene Njord A og lagerskipet Njord Bravo til land for oppgradering. For halvannen uke siden ble det kjent at Kværner Stord fikk kontrakten på rundt 5 milliarder kroner for å oppgradere Njord A-plattformen.

I tillegg til å forlenge levetiden med 20 år på Njord-feltet, skal oppgraderingen også sørge for at infrastrukturen på Njord håndterer oljen og gassen fra Bauge-feltet (tidligere Snilehorn) som ligger 16 kilometer fra Njord.

