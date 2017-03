Høyesterett avviste trippeldrapanke

Dommen blir dermed stående. Aktor, statsadvokat Guro Hansson Bull kaller dommen for banebrytende.

– Det er første gang nordmenn er domfelt for å ha begått drap i utlandet på utenlandske borgere, sier hun til rikskringkasteren.

Saken dreier seg om et ektepar som ble dømt til 21 års fengsel for å ha beordret drap på svigersønnen, hans bror og hans far i Pakistan. Da dommen falt, sa statsadvokaten at den var et viktig signal om æresdrap.

– Dette er en svært viktig dom. Den gir et veldig sterkt signal om at man kan ikke befinne seg i Norge og så bestille drap i utlandet og tro at man skal komme unna med det. Det går ikke, sa statsadvokat Hansson Bull til NTB da dommen falt i Borgarting lagmannsrett i desember i fjor.

