Full togstopp i snøstorm – passasjerer evakuert

Snøstormen i kombinasjon med et snøskred og fokk gjorde at toget ble stående fast søndag ettermiddag, skriver nyhetsbyrået TT. Planen var å få løs toget fra det svenske togselskapet SJ med et malmlokomotiv fra Narvik, men det mislyktes fordi toget satt for hardt fast.

Ifølge Fremover begynte noen av passasjerene å gå fra toget da det hadde stått fast noen timer.

– Det er noen som har valgt å gå av. Toget står en kilometer fra Riksgränsen og vi har fikset hotellrom på Riksgränsen og i Narvik, bekreftet presseansvarlig Dan Olofsson i SJ til avisen søndag kveld.

Han sier til TT at det ikke er noe feil med toget.

–Det er strøm, mat og senger der ettersom det er et nattog, sier han.

Evakueringen av de øvrige passasjerene begynte like før midnatt.

