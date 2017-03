Bankene sier nei til flere lånesøknader

Dagens Næringsliv har vært i kontakt med en lang rekke banker som bekrefter renden. Bankene har strammet inn utlånspraksis, og flere av dem som søker om høye boliglån får avslag.

Det er særlig kravet om at man ikke kan låne mer enn fem ganger inntekten som slår inn, sier leder for privatmarkedet i Nordea Norge, John Sætre. Han sier banken er strengere overfor boligspekulanter som vil kjøpe for å leie ut. Samtidig ser banken at førstegangskjøpere søker seg ut av bykjernene fordi de ikke kan få like mye lån som før.

Også hos DNB er tonen den samme:

– Det er særlig dem som ønsker bolig nummer to til barn eller som investering, som får avslag, sier informasjonsdirektør Even Westerveld.

Jensen sier til Dagens Næringsliv at hun er glad for at tiltakene bidrar til at boligkjøpere tenker nøyere gjennom hva de har råd til og kanskje heller velger boliger litt utenfor Oslo sentrum.

Flere eiendomsmeglere melder også om at det er mindre press i boligmarkedet.

(©NTB)