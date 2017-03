–Tilskuddsandelen i jordbruket skjevt fordelt

Nationen skriver at ifølge tall fra Landbruksdirektoratet er Agder-fylkene, Buskerud og Oppland tilskuddsvinnerne i årene mellom 2012 og 2016. De som har fått minst er Møre og Romsdal, Østfold, Nord-Trøndelag og Finnmark.

Fra Hordaland og nordover langs Vestlandet har jordbruket samlet tapt en tilskuddsandel på 86,6 millioner kroner i løpet av fire år. Tilskuddene til produksjon, avløsing og pris er inkludert. Assisterende generalsekretær John Petter Løvstad i Norsk bonde- og småbruksforlag er skuffet.

– Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) skryter av at han ikke angriper distriktene. Her går det jo fram at de sentrale strøkene kommer best ut, sier han. Men Dale ikke enig.

– Vi ser at tilskuddsendringene noen fremstiller som enorme, i virkeligheten er marginale. Ifølge SSB har bøndene i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 8–9 prosent inntektsutvikling i 2015. Vi har sørget for å ha en politikk som faktisk stimulerer til produksjon over hele landet, sier statsråden.

(©NTB)